Wielrenster Deignan houdt Vos van derde zege af in La Course

Lizzy Deignan heeft zaterdag de zevende editie van La Course gewonnen, de vrouwenkoers die gekoppeld is aan de Tour de France. In de sprint van een kopgroep van zes leek Marianne Vos (CCV-Liv) lang op weg naar haar derde zege in La Course, maar net voor de streep aan de Promenade des Anglais van Nice werd ze nog gepasseerd door de renster van Trek-Segafredo.

De Nederlandse Demi Vollering van Parkhotel Valkenburg werd derde.

Ook wereldkampioene Annemiek van Vleuten maakte deel uit van de kopgroep.