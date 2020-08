Wielrenster Vos: ging sprint te vroeg aan

Wielrenster Marianne Vos baalde van zichzelf nadat ze in La Course was geklopt op de streep in Nice door de Britse Lizzy Deignan. “Ik ging te vroeg, ik reageerde op Elisa Longo Borghini en had een momentje langer moeten wachten”, zei de wielrenster van CCC-Liv bij de NOS.

Vos schreef La Course in 2014 en vorig jaar op haar naam en kreeg in de eindsprint van een groep van zes een uitgelezen kans op haar derde zege. “We hadden onderweg toch wat geleden. Als je met Lizzy naar de streep gaat, mag je zo’n inschattingsfoutje niet maken”, vond ze. “Het is echt balen, zonde van deze kans.”

Annemiek van Vleuten probeerde het nog met een demarrage in de slotkilometers maar kreeg geen ruimte. “Ik had dit scenario wel verwacht, wat de klim was nergens echt steil. Het was daarna een grote weg breeduit, 22 kilometer lang, waar je negens in een ‘sneaky’ bocht nog ervandoor kon gaan”, zei de wereldkampioene die met een versnelling op de beklimming van de Aspremont aan de wieg stond van de kopgroep.