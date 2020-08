Atlete Klaver spurt naar Nederlandse titel 200 meter

Lieke Klaver heeft op de NK atletiek in Utrecht de titel veroverd op de 200 meter. De 22-jarige atlete uit Enkhuizen spurtte in de finale op atletiekbaan Maarschalkerweerd naar het goud in een tijd van 22,95. Marije van Hunenstijn rende naar het zilver in 23,04, Femke Bol behaalde het brons met 23,40.

Dafne Schippers ontbrak in de finale. Ze meldde zich kort na de series af. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter heeft nog steeds rugklachten en wil zich niet forceren met het oog op de grotere wedstrijden die ze dit seizoen nog wil lopen.

Schippers had zich in de series met een tijd van 23,15 als tweede geplaatst voor de finale. Klaver was met 23,01 toen al sneller en meldde zich als favoriete voor de Nederlandse titel. Ze maakte die rol met verve waar. Klaver liep eerder deze zomer een persoonlijk record van 22,66 en is met die tijd ook de snelste Nederlandse op de 200 meter van dit jaar.