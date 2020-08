Atlete Schippers sukkelt met rugklachten

Dafne Schippers sukkelt met rugklachten. De Utrechtse sprintster lag vier dagen plat na haar eerste wedstrijd op de 200 meter eerder deze maand in Hongarije en kreeg opnieuw een stijve rug na de series van de 200 meter zondag op de NK atletiek in Utrecht. Ze meldde zich uit voorzorg af voor de finale. “Ik voel me best wel goed, maar loop wel een beetje met een rugblessure”, zei ze tegen de NOS. “Ik wil absoluut geen risico’s nemen. Er komen nog best veel wedstrijden aan en ik wil investeren in de toekomst. Twee races in anderhalf uur was te veel voor nu.”

In het AD ging de tweevoudig wereldkampioene én winnares van olympisch zilver in Rio 2016 nog wat dieper in op haar kwetsuur. “Ik blijk weinig kraakbeen tussen mijn ruggenwervels te hebben. Dat is als atleet iets om me zorgen over te maken, want dat kraakbeen keert niet meer terug”, zei de atlete, die vorig jaar bij de WK in Doha werd geplaagd door een liesblessure. Op dat toernooi moest ze zich eerst afmelden voor de finale van de 100 meter en daarna ook de 200 meter overslaan. Ze kon haar titel van Londen 2017 niet verdedigen. Haar eerste wereldtitel was in Peking 2015; ze won toen het goud in een fabelachtig snelle 21,63.

De 28-jarige atlete moet nog beter op haar lijf letten dan ze al deed. “Ik word ouder. Zeker voor topsport. Na twaalf jaar moet je dan voor je lichaam slimmere keuzes maken. Daar ben ik op zich niet goed in. Het liefst had ik de finale gelopen. Ik ben fit, ik zit lekker in mijn vel en heb zin om wedstrijden te lopen. Maar omdat ik dit jaar nog meer wedstrijden wil lopen, moet ik nu slimmere keuzes maken.’’

Door haar afmelding liet Schippers de kans onbenut om voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen te worden op de 200 meter. Lieke Klaver profiteerde en veroverde op atletiekbaan Maarschalkerweerd het goud.