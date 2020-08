Basketballers Bucks en Lakers door in play-offs NBA

De basketballers van Milwaukee Bucks en Los Angeles Lakers hebben de tweede ronde bereikt van de play-offs in de NBA. Na drie dagen waarin uit protest tegen het aanhoudende politiegeweld tegen zwarte Amerikanen niet werd gespeeld, haalden de Bucks en de Lakers hun benodigde vierde overwinning binnen.

De basketballers uit Milwaukee namen woensdag het initiatief tot een boycot. Ze weigerden aan te treden tegen Orlando Magic, omdat ze het racisme en de ongelijkheid in hun land zat zijn. Aanleiding daarvoor was het neerschieten door een politieagent van Jacob Blake, vorige week in de staat Wisconsin, waarin Milwaukee de grootste stad is.

Die protestactie van de Bucks vond al snel navolging in andere Amerikaanse sportcompetities zoals de MLB (honkbal), NHL (ijshockey) en MLS (voetbal), waarin ook wedstrijden uitgesteld moesten worden omdat de spelers weigerden in actie te komen. Het tennistoernooi van Cincinnati werd een dag stilgelegd.

Na gesprekken met de organisatie van de NBA over concrete actiepunten besloten de basketballers weer verder te gaan met de competitie. De Bucks beslisten zaterdag in Orlando de best-of-sevenserie tegen Orlando Magic door met 118-104 te winnen. Giannis Antetokounmpo maakte 28 punten en pakte ook 17 rebounds. De Bucks nemen het in de halve finales van de play-offs in het oosten op tegen Miami Heat, dat Indiana Pacers met 4-0 versloeg.

De Lakers versloegen Portland Trail Blazers met 131-122. Anthony Davis tekende voor 43 punten, LeBron James gooide er 36 bij elkaar. De ploeg uit LA treft in de halve finales in het westen Houston Rockets of Oklahoma City Thunder. De Rockets namen een voorsprong van 3-2 in de serie door met 114-80 te winnen.