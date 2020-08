Dumoulin klaar voor eerste bergrit

In de tweede etappe van de Tour de France doemen al serieuze bergen op. Tom Dumoulin zei zondag klaar te zijn voor een serieuze uitdaging, al vraagt de Limburger van Jumbo-Visma zich af of de klassementsmannen zich al zullen laten zien. “De ploegen van de klassementsrenners hebben al behoorlijk wat schade opgelopen. Misschien dat de meesten zich nog rustig willen houden, maar je weet het nooit”, zei Dumoulin kort voor de start van de etappe in Nice.

In de eerste rit leidde de regen tot een reeks valpartijen, waarna de renners op initiatief van Jumbo-Visma besloten het tempo terug te schroeven. Zondag zou de afdaling van de Col de Turini er slecht bij liggen, al denkt Dumoulin dat de organisatie daar het wegdek heeft geschoond. “Als het aan mij ligt, rijden we in een normaal tempo naar beneden zodat er geen ongelukken gebeuren. Maar goed, dat vind ik. Als er een ploeg is die dat wel vol wil doorrijden, zullen we mee moeten. Ik denk trouwens niet dat er weer geneutraliseerd gereden wordt als het droog is.”

En als er gekoerst wordt dan moet het maar, zei Dumoulin naast het podium waarop de renners voor een leeg plein werden gepresenteerd. Met alle valpartijen van zaterdag was de aandacht even afgeleid van de echte dreiging: de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het ging weer over het sportieve aspect: “Of het volle bak wordt, ik weet het niet. Maar we moeten er wel klaar voor zijn.”