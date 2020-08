Gevallen Dumoulin: het zal wel loslopen

Wat er was gebeurd, wist Tom Dumoulin niet precies aan de finish van de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. Maar op de laatste heuvel van de rit, gewonnen door de Fransman Julian Alaphilippe, lag hij zo maar op het asfalt. De Limburger, een van de kopmannen van Jumbo-Visma, krabbelde snel op en kwam vervolgens keurig samen met de meeste favorieten over de finish.

“Ik weet niet wat er precies gebeurde”, zei Dumoulin, die in aanraking was gekomen met de Pool Michal Kwiatkowski van Ineos. “Ik keek even naar links, geloof ik en hij kwam naar links. Ach, een tikje op mijn rechterknie”, monsterde hij de schade. “Ik denk dat het wel zal loslopen. Voordat ik het wist, was ik weer terug in het peloton. Laten we dit vooral niet opblazen. Het is belangrijk dat we schadevrij uit dit weekeinde zijn gekomen. We hebben geprobeerd veilig te blijven, er was weinig te winnen.”