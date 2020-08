Formule 1-coureur Carlos Sainz kan niet van start gaan in de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamp. De McLaren van de Spanjaard kreeg in de opwarmronde kuren en begon te roken. Kort daarna gaf het Engelse team aan dat de mechanische problemen te groot waren om te kunnen racen. Sainz zou vanaf plek zeven starten. In het kampioenschap staat hij negende met 23 punten.

De Spanjaard is in zijn laatste jaar bij McLaren. In 2021 komt hij uit voor Ferrari.