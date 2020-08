Tennisster Clijsters durft rentree in New York aan

De Belgische tennisster Kim Clijsters zal aan de US Open, die maandag in New York begint, deelnemen. De 37-jarige routinier voelt zich weer fit nadat ze het toernooi van Cincinnati afgelopen week moest laten schieten vanwege een buikspierblessure.

“Ik ben er klaar voor en heb stevig kunnen trainen”, liet Clijsters weten. “Woensdag heb ik nog een echografie laten uitvoeren. Het resultaat was goed, ik ben gerustgesteld.”

Clijsters is drievoudig kampioene op Flushing Meadows (2005, 2009 en 2010) en speelt in de eerste ronde tegen de Russin Ekaterina Alexandrova, de nummer 27 van de wereldranglijst. Clijsters bezit geen ranking, omdat ze de afgelopen jaren niet in actie kwam. De voormalige nummer 1 van de wereld kondigde in september vorig jaar, zeven jaar na haar laatste officiƫle duel, haar rentree aan.

Haar eerste wedstrijd speelde Clijsters half februari van dit jaar in Dubai. Voor de US Open ontving ze een wildcard. “Ver doorstoten in het toernooi, dat zou echt buitengewoon zijn. Op de eerste plaats wil ik goed tennis brengen, dat is de basis van alles.”