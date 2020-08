Tour gaat nu de bergen in bij Nice

Ook de tweede etappe van de Tour de France kent zowel start als finish in Nice. Maar daarmee houdt de vergelijking met de openingsrit, zaterdag gewonnen door de Noor Alexander Kristoff, op. De grootste zorg van het peloton zal zijn dat het nu droog blijft op de eerste serieuze beklimmingen van deze Tour.

De rit is met een lengte van 186 kilometer niet alleen 30 kilometer langer, er liggen onderweg drie pittige hellingen: de Col de la Colmiane, de Col de Turini (beide van de 1e categorie) en in de slotfase de Col d’Èze, een helling van de tweede categorie vooral bekend uit Parijs-Nice. De top van die laatste berg ligt op 33 kilometer voor de finish waarna er nog een bonificatiesprint bergop volgt op 9 kilometer voor de streep. De officiële start, na een geneutraliseerde aanloop in Nice, is om 13.20 uur. De finish wordt verwacht kort na 18.00 uur.