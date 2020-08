Tourpeloton vertrokken met drie renners minder

Met nog maar 173 renners is het Tourpeloton zondag kort voor half 2 vertrokken voor de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De eerste rit, gewonnen door de Noor Alexander Kristoff, werd ontsierd door tal van valpartijen. De regen na vele maanden van droogte had de wegen in de heuvelzone boven Nice spekglad gemaakt. De Duitser John Degenkolb, de Belg Philippe Gilbert en de Spanjaard Rafael Valls zijn er door bij die buitelingen opgelopen blessures op de tweede dag al niet meer bij.

De tweede etappe, opnieuw met start en finish in Nice, telt drie cols: twee van de eerste en een van de tweede categorie. De top van de laatste berg, de Col d’√ąze, ligt op 33 kilometer voor de finish. Die wordt verwacht kort na 18.00 uur.