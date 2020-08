Van Baarle rekent op aanval Alaphilippe

Dylan van Baarle rekent in de tweede etappe van de Tour de France op een aanval van Julian Alaphilippe. De Fransman van Deceuninck – Quick-Step is geknipt voor de finale met nog een lastig klimmetje in de slotfase. “Hij gaat het proberen, denk ik”, zei de Nederlander van Ineos-Grenadiers bij de NOS. Hij weet wat zijn kopman Egan Bernal dan te doen staat. “Egan zal moeten volgen.”

Grote verschillen verwacht Van Baarle niet in de eerste bergrit. Daarvoor liggen de zwaarste beklimmingen te ver van de finish in Nice. Maar met name de passage over een deel van de Col d’Èze, op 9 kilometer voor de streep, is op het lijf van Alaphilippe geschreven. De Fransman reed vorig jaar, na een aanval in de derde etappe, met een kleine onderbreking ruim twee weken in de gele trui.

“Ik denk niet dat de kaarten van de klassementsmannen vandaag al helemaal op tafel moeten. Maar we moeten dus wel bij de les zijn. Je zult wel mannen zien afzien, vooral zij die gisteren bij de valpartijen waren betrokken. Ik ben er vrij goed doorgekomen. Mijn ploeggenoot Pavel Sivakov minder. Hij zal nog wel wat stijf zijn, maar naar omstandigheden gaat het goed met hem.”