Van der Mark zesde in tweede race WK Superbike Aragón

Motorcoureur Michael van der Mark is in de tweede race van het WK Superbike op het Spaanse circuit Motorland Aragón niet verder gekomen dan de zesde plaats. De Nederlander startte als derde, nam na enkele ronden zelfs even de tweede plek in, maar zakte geleidelijk aan weg naar plek zes. In de eerste race op zaterdag was hij als vijfde geëindigd.

De Brit Jonathan Rea, regerend wereldkampioen in de klasse van zware motoren, won de race en hij nam de leiding in het kampioenschap over van zijn landgenoot Scott Redding, die als vijfde over de finish kwam. Van der Mark handhaafde zijn vijfde plaats in de WK-stand.