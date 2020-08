Van Gerwen neemt revanche in Premier League Darts

Michael van Gerwen heeft zijn zevende overwinning behaald in de Premier League Darts. De vijfvoudige kampioen en titelverdediger versloeg op de twaalfde speelavond in Milton Keynes de Engelsman Michael Smith met 8-5. De uitgelaten winnaar eindigde de partij met een gemiddelde van 102.35.

Met deze overwinning nam ‘Mighty Mike’ revanche voor zijn nederlaag een dag eerder tegen Welshman Gerwyn Price: 8-4. Voor de nummer 1 van de wereld was dat alweer zijn vijfde nederlaag dit seizoen in de lucratieve dartscompetitie.

Van Gerwen steeg in het klassement naar de derde plek. De eerste vier van de reguliere competitie plaatsen zich voor eindstrijd in oktober in Londen. De volgende competitieronde is woensdag, opnieuw in Milton Keynes.