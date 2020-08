Verstappen derde in Spa achter ongenaakbare Hamilton

Max Verstappen heeft ook in de Grote Prijs van België weer moeten buigen voor Mercedes. De Nederlander finishte op het circuit van Spa-Francorchamps als derde achter winnaar Lewis Hamilton en nummer twee Valtteri Bottas. De coureur van Red Bull behield na zijn zesde podiumplek op rij wel de tweede plek in het kampioenschap.

Hamilton boekte al zijn vijfde zege van dit jaar en de 89e in zijn carrière. De zesvoudig wereldkampioen komt nu heel dicht in de buurt van het record van 91 GP-zeges van de Duitse racelegende Michael Schumacher.

Verstappen had in Spa, waar hij het vanwege de coronamaatregelen moest stellen zonder de tienduizenden Nederlandse fans, niet veel in te brengen. Hij miste op het bochtige en glooiende circuit, waar het tegen de voorspelling in droog bleef, de snelheid om het Hamilton en Bottas moeilijk te maken. Dat was een tegenvaller, omdat het gevoel bij Red Bull was dat het verschil met Mercedes steeds kleiner aan het worden is.

Verstappen deed in de eerste ronde op het lange rechte stuk na de beruchte Eau Rouge wel een aanval op de tweede plaats van Bottas, maar hij kwam er niet langs. Sterker nog, hij moest zelf alle zeilen bijzetten om de sterk gestarte Daniel Ricciardo van Renault achter zich te houden.

Na die schermutselingen in die beginfase veranderde er weinig aan de volgorde vooraan. Hamilton reed ongenaakbaar aan de leiding, voor Bottas en op gepast afstand Verstappen. Een crash van Antiono Giovinazzi (Alfa Romeo) en George Russell (Williams) in ronde elf bracht even wat spanning. Beide coureurs stapten ongedeerd uit hun autowrakken, maar de race werd door de vele troep op de baan wel geneutraliseerd.

Na de herstart ging Hamilton er meteen weer vandoor, met Bottas in zijn kielzog en Verstappen weer eenzaam in derde positie. Hij kon de Mercedessen geen moment bedreigen. In de laatste ronden begonnen bij alle rijders de banden langzaamaan gevaarlijk te slijten en Hamilton was nog even bang dat hij nog lek zou rijden, maar hij slaagde erin zijn machtige auto op vier wielen over de finishlijn te manoeuvreren.

Ricciardo gaf zijn goede start een vervolg met een sterke race, waarin hij als vierde eindigde en de snelste raceronde klokte. Ferrari sukkelde in de achterhoede, met Sebastian Vettel op een redelijk beschamende 13e plaats. Zijn teamgenoot Charles Leclerc arriveerde als 14e.