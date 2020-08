Verstappen: geen fijne race, banden sleten te snel

Max Verstappen constateerde na de Grote Prijs van België in de Formule 1 dat hij de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas niet kon bijhouden. “Meer dan de derde plaats was niet mogelijk, maar het is altijd beter dan niets”, zei de Limburger van Red Bull. “Al met al een saaie race die niet erg interessant was. Ik heb er niet van genoten.”

Verstappen kon ook in de slotfase van de race op het circuit van Spa-Francorchamps weinig uitrichten. Het was duidelijk dat Hamilton en Bottas grote problemen hadden hun versleten banden heel te houden, maar bij de Nederlander was het weinig beter. “Ik had niet veel rubber meer over tegen het einde van de race en zat dicht tegen een lekke band aan. Het was gewoon niet leuk, die banden sleten gewoon veel te hard. Ik kon niet echt gas geven.”

Een pitstop maken en op verse banden proberen het gat naar Bottas en Hamilton nog dicht te rijden, kwam even ter sprake tijdens de race. “Het team vroeg of ik naar binnen wilde, maar dan zou ik anderhalf tot twee seconden achter Daniel Ricciardo (Renault) weer naar buiten zijn gekomen en dat wilde ik niet. De laatste ronden heb ik maar rustig aan gedaan, er was toch niks meer te winnen.”

Verstappen is nog altijd de nummer twee in het wereldkampioenschap met 110 punten. Hamilton, die zijn 89e zege in een grand prix van de Formule 1 boekte, heeft na zeven races 157 punten, 47 punten meer dan de Nederlander. Bottas staat kort achter Verstappen op de derde plaats met 107 punten. Volgend week is de achtste race in het WK op het snelle circuit van Monza in Italië.