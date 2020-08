Visser met kampioenschapsrecord naar finale 100 meter horden

Nadine Visser heeft ook in de halve finales van de NK atletiek in Utrecht haar ongeslagen status van dit jaar behouden. Ze plaatse zich met speels gemak voor de finale van de 100 meter horden in 12,97 seconden. Zo hard was nog nooit gelopen op een NK. Het vorige kampioenschapsrecord stond met 13,01 op naam van Marjan Olyslager uit 1985.

Visser aast op een bijzondere ‘dubbel’ op atletiekbaan Maarschalkerweerd. De Noord-Hollandse veroverde zaterdag verrassend de Nederlandse titel op de 100 meter (11,25) en wil daar zondag het goud op haar specialiteit aan toevoegen. Visser is met 12,68 tot nog toe ook de snelste atlete van de wereld op de 100 meter horden.