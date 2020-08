Wielrenner Démare wint Tour Poitou-Charentes in stijl

Wielrenner Arnaud Démare heeft in Frankrijk de Tour Poitou-Charentes op zijn naam geschreven. De Franse coureur van Groupama-FDJ deed dat in stijl. Hij won de vierde en laatste etappe na 164 kilometer in de eindsprint. Het was zijn derde ritzege in deze editie van de etappekoers. Corné van Kessel finishte zondag als eerste Nederlander als zevende.

Démare moest zaterdag nog zijn leidende positie afstaan aan de Tsjech Josef Cerny, die de beste was in een individuele tijdrit. In de afsluitende etappe kon de koploper zijn broze marge van 1 seconde op Démare niet vasthouden. Cerny eindigde op 12 seconden van de eindwinnaar als tweede in het klassement. De Amerikaan Joey Rosskopf belandde op de derde plek in de eindstand, op 42 seconden van Démare.

Elmar Reinders was op de zevende plaats de beste Nederlander.