Dumoulin tevreden na ‘gemakkelijke dag’ in Tour

Tom Dumoulin kende geen problemen in de derde etappe van de Tour de France van Nice naar Sisteron. Caleb Ewan won de sprint, om het klassement werd niet gestreden. “Eigenlijk was het wel een gemakkelijke dag”, reageerde de kopman van Jumbo-Visma na afloop. “Er werd niet te hard gereden.”

“Ja, even hadden we onderweg wat regen en op het eind was het wat stressvol, maar zo gaat dat altijd in de Tour”, zei Dumoulin, die in het klassement op 17 seconden van geletruidrager Julian Alaphilippe blijft staan. “Nee, ik ben tevreden. Morgen een nieuwe dag.”

Was het peloton misschien al bezig met de eerste aankomst bergop in de vierde rit, van Sisteron naar Orcières-Merlette? “Nee dat denk ik niet”, veegde Dumoulin die suggestie van tafel. “Ik denk dat er met dit soort etappes en dan de tegenwind onderweg weinig kandidaten waren om mee te gaan in de vroege vlucht, want ze hadden weinig kans op succes. Er werd vandaag gewoon langzaam gereden.”