Dumoulin: tikje op de knie zonder gevolgen

Tom Dumoulin heeft geen blessure overgehouden aan zijn valpartij in de tweede etappe van de Tour de France. “Het was maar een klein tikje”, zei de wielrenner van Jumbo-Visma voor de start van de derde rit. “Dat komt wel goed. Je moet altijd opletten in de Tour. Dat deed ik even niet gedurende een kort moment en zo zie je maar, een ongeluk zit in een klein hoekje.”

Dumoulin tikte het wiel aan van Michal Kwiatkowski en kwam ten val. Zonder al te veel schade, alleen zijn knie kreeg een klein tikje. “Ik heb er nauwelijks last van”, zegt de Limburger. “Er zit alleen een kleine bloeduitstorting op, maar dat komt wel goed. Ik heb prima geslapen. Zorgen maak ik me niet.”

Na het zware openingsweekend met veel valpartijen op zaterdag en de lastige bergrit in en rond Nice op zondag staat maandag, althans op papier, een ‘sprintersetappe’ op het programma naar Sisteron. “Zo’n rit is wel even welkom”, gaf de kopman van Jumbo-Visma toe.

Zondag won Julian Alaphilippe de etappe. De Fransman veroverde ook het geel. “Een goede zaak voor onze ploeg”, zei Dumoulin. “Dan moeten wij niet de verantwoordelijkheid van de koers dragen. Deceuninck – Quick-Step zal dat geel de komende dagen wel verdedigen en ze hebben ook nog een sprinter in de rangen en zullen willen sprinten in een paar ritten. Voor mij is het allemaal prima zo.”

In het algemeen klassement staat Dumoulin tiende, op 17 seconden van Alaphilippe. Zijn ploegmaat Primoz Roglic bezet de elfde plaats in dezelfde tijd.