Griekspoor lost Haase af als beste Nederlandse tennisser

Robin Haase is voor het eerst in vijf jaar niet meer de best geklasseerde Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De 33-jarige Hagenaar werd gepasseerd door Tallon Griekspoor.

De 24-jarige Haarlemmer klom naar de 150e positie van de mondiale tennisladder. Hij verloor zondag de finale van de challenger in Praag. In de eindstrijd moest Griekspoor zijn meerdere erkennen in de Rus Aslan Karatsjev: 4-6 6-7 (6).

Griekspoor klopte Haase in de kwartfinales in Praag: 6-3 6-2. Haase is nu de nummer 164 van de wereldranglijst, die wordt aangevoerd door de Serviër Novak Djokovic.

Kiki Bertens blijft de nummer 7 van de mondiale ranglijst voor de vrouwen. Zij doet deze week net als veel andere toptennissers niet mee aan de US Open vanwege het coronavirus.