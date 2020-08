Schaatsunie ISU schrapt eerste vier wereldbekers vanwege corona

De internationale schaatsunie ISU heeft de eerste vier wereldbekers op de langebaan in het komende seizoen geschrapt vanwege de coronacrisis. Het gaat om de wedstrijden in Polen (13-15 november), Noorwegen (20-22 november), Verenigde Staten (4-6 december) en Canada (11-13 december).

De ISU onderzoekt nog of er in Nederland in de periode tussen half november en half december toch wedstrijden kunnen worden gehouden in een alternatief ‘bubbelconcept’. Het bestuur streeft daarbij naar races in een veilige omgeving, op een hoog niveau en met een mondiale deelname.

Ook de eerste twee wereldbekers in het shorttrack zijn geannuleerd. Deze twee evenementen stonden voor november gepland in Canada. De wereldbekers in Zuid-Korea (11-13 december) en China (18-20 december) zijn in afwachting van nader overleg tussen de betrokken partijen nog niet van de kalender gehaald.

Het eerste grote toernooi op de langebaan in Nederland is het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker van 30 oktober tot en met 1 november in ijshal Thialf in Heerenveen. Eind december staan de NK afstanden in de Friese schaatstempel geprogrammeerd.

Nederland heeft voor komend seizoen twee internationale wedstrijden door de ISU toegewezen gekregen. Na de jaarwisseling staat van 8 tot en met 10 januari in Heerenveen het gecombineerde Europees kampioenschap allround en sprint op de agenda. De wereldbekerfinale is in Heerenveen vastgesteld op 6 en 7 maart.