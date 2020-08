Tourpeloton vertrokken voor derde etappe

De 173 overgebleven wielrenners zijn vertrokken voor de derde etappe van de Tour de France. Die gaat van Nice naar Sisteron over 198 kilometer, en biedt met een nagenoeg vlakke finish kansen voor de sprinters. Tourdirecteur Christian Prudhomme zwaaide ter hoogte van het voetbalstadion van OGC Nice de etappe in gang

De Franse wielrenner Julian Alaphilippe, die zondag de tweede etappe won, draagt de gele trui. Hij heeft een voorsprong van 4 seconden op de Australiër Adam Yates en 7 seconden op de Zwitser Marc Hirschi.

Voor de laatste 40 vlakke kilometers moet het peloton over vier hellingen (drie van de 3e en een van de 4e categorie). In de eerste 65 kilometer liggen achtereenvolgens de Col du Pilon en de Col de la Faye en is het eigenlijk nooit vlak. Na de Col des Lèques, met de top op ruim 1100 meter, gaat het langzaam heuvelafwaarts richting Sisteron, dat voor het eerst finishplaats is in de Tour. De finish daar wordt verwacht rond 17.15 uur.