Van Vleuten vervolgt wielerloopbaan bij Movistar

Annemiek van Vleuten vervolgt haar wielerloopbaan na dit seizoen bij Team Movistar. Dat maakte de 37-jarige wereldkampioene bekend op haar eigen website.

“Na vijf fantastische jaren bij Mitchelton-Scott, waarvoor ik nog altijd met veel plezier mijn wedstrijden rijd, kies ik voor een nieuwe omgeving en daarmee nieuwe prikkels”, aldus Van Vleuten.

“Ik had sterk de voorkeur om opnieuw te gaan rijden bij een WorldTour-team met zowel een mannen- als een vrouwenploeg, omdat ik daarin veel voordelen zie op het gebied van performance en innovaties. Zo zijn ze bijvoorbeeld continu bezig met de verbetering van materiaal en heb ik ook goede gesprekken gevoerd over mijn plan en tijdlijn richting de Olympische Spelen van 2021. Ik heb daar een erg goed gevoel bij.”

Al zes jaar geleden raakte Van Vleuten in contact met Movistar. “Het is een team waar ik in 2014, ruim voordat ze twee jaar terug met een vrouwenploeg begonnen, al op een leuke manier kennis mee maakte. Op mijn eerste hoogtestage in de Sierra Nevada waren zij het namelijk die mij als eerste mannenteam uitnodigden om mee te trainen. Ik zag dat er bij dat team een familiaire sfeer heerst”, verklaart Van Vleuten haar keuze. “Hoe de renners met elkaar omgaan, de humor die erin zat met het trainen en meer. Die eerste kennismaking is altijd bij me blijven hangen, maar ik maak deze stap nu natuurlijk niet puur op basis daarvan.”

Van Vleuten maakte donderdag bekend dat ze haar loopbaan met twee jaar zou verlengen. Ze wilde niet zeggen of ze bij haar huidige ploeg Mitchelton-Scott zou bijtekenen of dat ze een nieuwe ploeg heeft gevonden. “Dat wordt officieel bekendgemaakt, heel snel”, zei ze enkele dagen geleden.

De naam van Van Vleuten werd de afgelopen weken in verband gebracht met de beoogde nieuwe vrouwenploeg van Jumbo-Visma.