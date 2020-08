Wielrenner Perez van Cofidis geeft op na valpartij

Wielrenner Anthony Perez van de ploeg Cofidis heeft in de derde etappe van de Tour de France opgegeven. De Franse renner, die in het begin van de etappe in de kopgroep zat met Jérôme Cousin en Benoît Cosnefroy en zo veel punten had verzameld voor de veroveren van de bollentrui, is afgestapt na een valpartij, meldt de Tourorganisatie.

Perez (29) kwam als eerste boven op de eerste twee beklimmingen van de derde etappe en veroverde daarmee meer punten dan de drager van de bollentrui, Cosnefroy. In de afdaling van de Col de Leques botste de Fransman door een lekke band echter op de ploegleiderswagen van Cofodis en kwam ten val. Daarbij brak Perez een sleutelbeen.

De wielrenner van Cofidis is na John Degenkolb, Philippe Gilbert en Rafael Valls de vierde uitvaller in deze Tour.