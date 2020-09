Alaphilippe: Jumbo-Visma is lastig bij te houden

Als wielrenner Julian Alaphilippe één ding heeft geleerd uit de vierde etappe in de Tour de France, dan is het dat Jumbo-Visma ijzersterk is. De Fransman van Deceuninck – Quick-Step behield met zijn vijfde plaats in de door Primoz Roglic gewonnen etappe de leiderstrui, maar zag de concurrent van de Nederlandse ploeg wel 10 seconden dichterbij komen in het algemeen klassement.

Volgens Alaphilippe was de vierde rit naar Orcières-Merlette met de slotklim van 7 kilometer er vooral een waarin de klassementsrenners elkaar konden testen. “Als we één ding hebben geleerd, is het dat Jumbo-Visma heel lastig bij te houden is”, zei hij. “Jumbo heeft al een tijdje een heel sterke ploeg. Zij zijn overduidelijk hier om de Tour te winnen, maar geloof me, ze hebben nog heel veel werk te verzetten.”

Alaphilippe zag zijn eigen plannen niet helemaal uitkomen in de rit met de eerste aankomst bergop. “Het was een heel snelle dag met voor mij twee doelen; het geel behouden en de etappe winnen. Ik ben blij dat ik de gele trui heb weten te behouden.”