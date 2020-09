Etappewinnaar Roglic: mooi succes na zware dag

Een mooi succes na een zware dag. Zo vatte Primoz Roglic zijn zege in de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk samen. “Dankzij de ploeg zat ik steeds in de goede positie. Daardoor kon ik het afmaken. Verder is iedereen zonder schade binnengekomen. Ook dat is belangrijk.”

Na een eerdere valpartij voelt Roglic de vorm terugkomen. “Het gaat met de dag beter”, aldus de favoriet van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma. “Ik ga me steeds beter voelen.”

Ploeggenoot Tom Dumoulin had andere gevoelens. “Als ploeg hebben we het natuurlijk geweldig gedaan. Roglic toonde weer eens zijn klasse. Over mezelf ben ik niet tevreden. Ik was niet goed, het was hangen, wurgen en vechten. Daar kom ik hier niet voor. Gelukkig kon ik nog wel in de buurt van de koplopers blijven en bleef de schade beperkt.”