KNGU zoekt huisvesting olympische turnsters in omgeving Nijmegen

De turnbond zoekt voor de acht turnsters uit de olympische selectie woonruimte in de omgeving van Nijmegen zodat ze makkelijker naar de centrale trainingen kunnen. “De keuze voor sportlocatie The Cube in Nijmegen lag redelijk voor de hand vanwege de centrale ligging. Bovendien is het neutraal terrein, want geen van de coaches komt hier vandaan’’, aldus technisch directeur Mark Meijer van de turnbond KNGU.

De bond heeft dinsdag het topsportprogramma weer nieuw leven ingeblazen, terwijl op hetzelfde moment het brede onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport aanvangt. Op uitdrukkelijk verzoek van de turnsters zullen zij in de nieuwe centrale omgeving hun olympische voorbereiding kunnen voortzetten onder leiding van hun eigen trainers. Die trainers waren eerder nog op non-actief gezet na de reeks van meldingen over geestelijk en fysiek misbruik door coaches in het vrouwenturnen.

“Het is een noodoplossing die naar mijn mening toch recht doet aan de slachtoffers”, zegt Meijer. “Voor de turnsters uit de nationale selectie was het geen optie om een jaar voor de Olympische Spelen een andere coach te zoeken. Ook al heb ik dat wel geopperd. Maar bij de turnsters kwam er een enorme overlevingsdrang naar boven; zij willen niet laten gebeuren dat hun olympische droom verdwijnt.”

De acht turnsters die onder de hoede van bondscoach Gerben Wiersma, bondstrainer Vincent Wevers en de clubtrainers Patrick Kiens, Nico Zijp en Wolther Kooistra in Nijmegen vanaf donderdag vijf dagen in de week kunnen trainen zijn: Sanne en Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir, Vera van Pol, Naomi Visser, Kirsten Polderman, Tisha Volleman en Sanna Veerman.

“De turnsters hebben een verklaring moeten tekenen dat ze bij hun eigen coach willen trainen”, aldus Meijer. “Verder zijn we nog op zoek naar onafhankelijke waarnemers die bij de trainingen aanwezig zijn. Liefst mensen van buiten de turnsport die kunnen spiegelen en aangeven hoe het bijvoorbeeld ook anders kan. Maar ik zeg met klem, zij zijn geen politieagenten.”