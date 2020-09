Mollema: ik had niet de benen om mee te sprinten

Wielrenner Bauke Mollema finishte als dertiende in de vierde etappe van de Tour de France en dat was het hoogst haalbare, zo zei hij na afloop. “Op het eind ging het echt heel snel”, gaf hij aan. “Ik had de benen niet om nog mee te kunnen sprinten voor de zege.”

De kopman van Trek-Segafredo handhaafde zich in de slotfase in de groep met favorieten, maar hij was liever toch iets meer vooraan geëindigd in de uitslag. “Er werd echt een heel hoog tempo bergop gereden in die laatste drie, vier kilometer van de slotklim”, keek hij terug op de finale. “Die jongens van Jumbo-Visma gingen heel hard en in de laatste kilometer of zelfs anderhalve kilometer was het echt gewoon sprinten om erbij te blijven en geen gaatje te laten vallen.”

Mollema was blij dat hij erbij kon blijven. “Dat lukte me net”, zei hij. “Maar toen er gesprint moest worden om de zege, had ik niets meer in de benen. Jammer, maar ik onthoud ook dat ik geen tijd verlies vandaag en dat is een goede zaak.”

Het verbaasde de ritwinnaar van de etappe naar Le Puy-en-Velay in 2017 niet dat Primoz Roglic nu al een overwinning boekt in de Tour. “Ik had wel verwacht dat Jumbo-Visma z’n kans zou grijpen als die zich voordeed. Dit was een mooie aankomst voor hem, heel explosief. En hij is snel en sterk. Dat liet hij ook al zien in de voorgaande koersen. Zo’n sprintje bergop is gewoon zijn ding.”

Jumbo-Visma toonde z’n overmacht in de vierde etappe. “Sterk hoor wat ze deden”, vond Mollema. “Op het eind zaten ze echt met nog veel vooraan, terwijl Team Ineos nog slechts twee jongens in stelling had. Maar goed, het is te vroeg om conclusies te trekken. De Tour is nog lang en er kan nog veel gebeuren.”