Novak Djokovic wint zijn eerste duel op US Open

De beste tennisser van dit moment, Novak Djokovic, heeft eenvoudig de volgende ronde bereikt op de US Open. In drie sets versloeg hij de Bosniër Damir Džumhur: 6-1 6-4 6-1. Daar had de Serviër net geen twee uur voor nodig in een leeg Arthur Ashe-stadion in New York.

In de tweede ronde treft Djokovic de Brit Kyle Edmund, die zijn eerste partij in vier sets won van Alexander Bublik uit Kazachstan: 2-6 7-5 7-5 6-0.

Djokovic is de grote favoriet voor de eindzege. Heel wat toptennissers hebben zich vanwege het coronavirus afgemeld voor de US Open. Zo ontbreekt Rafael Nadal, de winnaar van vorig jaar. Roger Federer is geblesseerd.