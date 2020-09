Osaka door op US Open, toptalent Gauff verliest

Tennisster Naomi Osaka heeft op de US Open de tweede ronde bereikt. De 22-jarige Japanse, twee jaar geleden winnares van het Amerikaanse grandslamtoernooi, versloeg haar landgenote Misaki Doi in drie sets: 6-2 5-7 6-2.

Osaka had zich zaterdag vanwege hamstringklachten nog afgemeld voor de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis ook in New York werd gespeeld. Victoria Azarenka veroverde zodoende zonder te spelen de titel. Bij de nummer 9 van de wereld was maandagavond in het lege Arthur Ashe-stadion weinig te merken van fysieke problemen.

De Japanse kwam de baan op met een zwart mondkapje met daarop de naam van Breonna Taylor, een zwarte Amerikaanse die in maart door een politieagent werd doodgeschoten in haar appartement. Osaka mengt zich nadrukkelijk in het protest tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Zo weigerde ze vorige week in eerste instantie de halve finales te spelen, vanwege het neerschieten van Jacob Blake in de staat Wisconsin.

“Ik heb nu zeven van zulke maskers. Het is behoorlijk verdrietig dat zeven maskers niet genoeg zijn om alle namen van de slachtoffers op te zetten”, zei de Japanse. “Hopelijk haal ik hier de finale, zodat jullie alle maskers te zien krijgen.” In de tweede ronde neemt Osaka het op tegen de Italiaanse Camila Giorgi, die Alison Van Uytvanck uit BelgiĆ« versloeg (2-6 6-1 7-5).

Het Amerikaanse toptalent Coco Gauff werd uitgeschakeld. De 16-jarige Gauff, die bij haar vorige drie optredens in het hoofdtoernooi van een grand slam steeds minimaal de derde ronde had bereikt, moest het afleggen tegen Anastasija Sevastova uit Letland: 6-3 5-7 6-4. “Ik heb het niet goed gedaan”, zei Gauff, die onder meer dertien dubbele fouten sloeg. “Ik moet nu hard aan het werk en zorgen dat ik klaar ben voor Roland Garros.”