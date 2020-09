Peloton vertrokken richting eerste aankomst bergop

Het peloton is om 13.30 uur in Sisteron begonnen aan de vierde etappe van de Tour de France. Het is de eerste rit met een aankomst bergop. De etappe gaat van Sisteron over 160,5 kilometer naar skigebied Orcières-Merlette en finisht na een beklimming van 7,1 kilometer op 1821 meter hoogte.

De Franse wielrenner Julian Alaphilippe draagt de gele trui. De Slowaakse sprinter Peter Sagan heeft de groene trui van het puntenklassement om zijn schouders en de Fransman Benoît Cosnefroy verdedigt de bollentrui van het bergklassement. Er zijn na het uitvallen van Anthony Perez in de derde etappe nog 172 renners in koers.

De aankomst wordt verwacht tussen 17.15 en 17.45 uur.