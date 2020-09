Tennisser Thiem ziet tegenstander na twee sets opgeven

Tennisser Dominic Thiem heeft in zijn eersterondepartij op de US Open maar twee sets hoeven spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf na het verlies van de tweede set vrij plotseling op wegens een beenblessure.

Het stond op dat moment 7-6 (6) 6-3 voor de als tweede geplaatste Oostenrijker, die het in de eerste set erg moeilijk had met de taaie Spanjaard, de mondiale nummer 105. Thiem stond een break voorsprong af en benutte in de tiebreak pas zijn derde setpunt.

In de tweede set ging het een stuk makkelijker voor Thiem. Na een uur en 54 minuten besloot Munar, die moeizamer begon te bewegen, om niet meer verder te spelen.

Door de absentie van titelhouder Rafael Nadal is Thiem dit jaar als tweede geplaatst. De nummer 3 van de wereld kende een slechte voorbereiding op het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Vorige week verloor hij op het masterstoernooi van Cincinnati, dat eenmalig in New York werd gespeeld, in zijn eerste partij kansloos van de Serviër Filip Krajinovic: 2-6 1-6.