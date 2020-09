Wielrenner Dumoulin blij dat hij vooraan kon blijven

Wielrenner Tom Dumoulin was niet tevreden na afloop van de vierde etappe van de Tour de France, die werd gewonnen door zijn ploeggenoot Primoz Roglic. De Nederlander van Jumbo-Visma kwam als elfde over de finish, maar liep uiteindelijk geen tijdverlies op de ritwinnaar op.

“Volgens mij had ik geen gaatje gelaten. Maar ik geef toe, ik was niet goed”, zegt hij. “Wat dit zegt voor de Tour? Dat zegt op dit moment dat Primoz geweldig is en dat hij zijn benen uit het Critérium du Dauphiné nog steeds heeft. Hij heeft het wel paar dagen lastig gehad na z’n val, maar hij staat er weer en dat is wel mooi.”

In de slotkilometer plaatste Roglic zijn sprint en dat was volgens plan, aldus Dumoulin. “Op 2 kilometer zei Primoz door de radio: vanaf die laatste haarspeldbocht gaan we volle bak en dat heeft hij ook bevestigd, want hij wint.”

Daarvoor had de Sloveen al even geïnformeerd bij Dumoulin hoe de Limburger ervoor stond. “Hij wilde even kijken hoe ik was en ik zei dat ik niet goed was. Maar we zijn hier om Tour te winnen, niet om iedereen te vriend te houden”, aldus Dumoulin. “Het is galant dat hij even komt informeren, maar uiteindelijk was ik wel even bang dat ik er af moest. Gelukkig kon ik erbij blijven.”

Jumbo-Visma controleerde op de slotklim, maar Dumoulin zat niet echt in het Jumbo-treintje in de finale. “Het is moeilijk om in zo’n hectische finale achter elkaar te blijven. Ik had vooraf al gezegd dat ik liever ‘surf’ als het zo’n slotfase is”, verduidelijkte hij. “Als er dan iemand bij me blijft, is dat mooi voor mij, maar het is geen must. Als je zesde of zevende zit in het treintje, dan zit je namelijk nog ver.”

De ploegleden hadden vooraf tegen elkaar gezegd dat het niet hoefde te gebeuren in de vierde etappe, zei Dumoulin. “We gingen zeker niet de hele dag achtervolgen. Er is wel gezegd dat als het bij elkaar bleef en we een kans zouden hebben om de rit te winnen, we ervoor zouden gaan. En om eerlijk te zijn, een ritoverwinning pakken en toch nog niet in het geel staan, dat is op dit moment echt gewoon geweldig voor onze ploeg.”