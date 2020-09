‘Alaphilippe verdient het niet de gele trui zo te verliezen’

Patrick Lefevere baalt er flink van dat Julian Alaphilippe woensdag de gele leiderstrui in de Tour de France kwijtraakte vanwege een tijdstraf. “Julian verdient het niet om op deze manier zijn trui te verliezen, maar het reglement is hetzelfde voor iedereen”, aldus de manager van Deceuninck – Quick-Step tegen de krant Le Parisien.

Op televisiebeelden was te zien dat Alaphilippe een bidon aannam op 17 kilometer van de streep. In de laatste 20 kilometer is dat niet meer toegestaan. Lefevere: “De gele trui heeft geen voorrechten. Iedereen kende het reglement, maar blijkbaar wist iemand bij ons het niet. Koersen wil zeggen dat je de trui kan verliezen door een val, een lekke band of door een mindere conditie, maar hem op zo een domme manier te verliezen. En daarbovenop was die dommigheid gepleegd door iemand van ons.”