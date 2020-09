Alle toppers wel van de partij op Roland Garros

De volledige tennistop heeft zich aangemeld voor Roland Garros. Momenteel is de US Open bezig en een groot aantal wereldtoppers laat dat toernooi schieten in verband met het coronavirus.

Rafael Nadal schreef zich bijvoorbeeld niet in voor de US Open. Hij staat wel op de deelnemerslijst van Roland Garros, waar hij al opgaat voor zijn dertiende titel. Van de spelers uit de top tien ontbreekt alleen Roger Federer, want de Zwitser is geblesseerd.

In Parijs is Kiki Bertens ook weer van de partij. De nummer 7 van de wereld zag af van de reis naar New York en ontbreekt zodoende op dit moment tijdens het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Ashleigh Barty en Simona Halep, beiden ook absent op de US Open, zijn er op Roland Garros ook weer bij.

Naast Bertens is ook Arantxa Rus toegelaten tot het hoofdschema van Roland Garros, dat op 27 september begint.