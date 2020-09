Bol na tweede plaats: trots op de ploeg

Cees Bol moest na de finish even de teleurstelling verwerken. De Noord-Hollander had in Privas net naast de ritzege gegrepen in de vijfde etappe van de Tour de France. Na de derde plaats van zaterdag in de openingsetappe moest hij nu genoegen nemen met plaats twee. “Ik ben trots op de ploeg. Ik heb goed gesprint, maar helaas kwam er nog iemand voorbij”, vertelde Bol toen de rust bij hem was wedergekeerd. De belg Wout van Aert stond ondertussen op het podium als ritwinnaar.

De ‘sprinttrein’ van Sunweb leverde goed werk in de bochtige straten van Privas. “Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Het was een geweldige lead-out van de mannen. Vanaf 4 kilometer voor de streep pakten wij de kop. Het tempo lag zo hoog dat andere treintjes nooit meer in de buurt zijn gekomen”, vertelde Bol die het werk van zijn ploeggenoten “technisch ook nagenoeg perfect” noemde. “Ik zat makkelijk tot vlak voor de finish en sprintte ook best goed. Ik moet het nog eens terugzien, er zijn altijd verbeterpunten. Zo komen we ook verder als ploeg, door steeds weer te analyseren.”