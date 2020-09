Djokovic heeft vier sets nodig tegen Edmund

Novak Djokovic heeft zich flink moeten inspannen om de derde ronde van de US Open te bereiken. De nummer 1 van de wereld, drievoudig kampioen in New York, had vier sets nodig om zich te ontdoen van de Brit Kyle Edmund. Het werd 6-7 (5) 6-3 6-4 6-2.

De 25-jarige Edmund, de mondiale nummer 44, speelde in de eerste set met veel lef en agressie in zijn slagen. Hij serveerde sterk en sleepte er een tiebreak uit, die hij zowaar wist te winnen met 7-5.

De Brit wist zijn hoge niveau niet vast te houden, terwijl Djokovic na het verlies van de eerste set beter ging spelen. Djokovic liep snel uit naar 4-1 en kwam in het restant eigenlijk niet meer in de problemen. Na 3 uur en 13 minuten had hij de zege binnen.

Djokovic (33) is de grote favoriet voor de titel in New York. Hij heeft dit seizoen nog geen partij verloren en al 25 wedstrijden gewonnen.