Kvitova en Kerber niet in de fout op US Open

Tennissters Petra Kvitova en Angelique Kerber hebben zich verzekerd van een plek in de derde ronde van de US Open. Beide outsiders wonnen in twee sets.

De als zesde geplaatste Kvitova had het een set moeilijk met de Oekraïense Kateryna Kozlova, die een 4-2-voorsprong niet wist om te zetten in setwinst. Het werd 7-6 (3) 6-2. De 30-jarige Kvitova, die vorig jaar al in de tweede ronde verloor in New York, is dit jaar als zesde geplaatst.

Kerber (32), als zeventiende geplaatst, ontdeed zich met 6-3 7-6 (6) van haar landgenote Anna-Lena Friedsam. In de spannende tiebreak benutte Kerber haar tweede wedstrijdpunt. Kerber won het toernooi in 2016, maar de laatste jaren presteerde ze erg wisselvallig op Flushing Meadows; vorig jaar ging ze al in de openingsronde onderuit.

Door de absentie van wereldtoppers als Ashleigh Barty en Simona Halep behoren Kvitova en Kerber dit jaar tot de kanshebbers voor de titel.