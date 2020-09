Opnieuw kans voor sprinters in vijfde Touretappe

De vijfde etappe van de Tour de France gaat van Gap naar Privas en biedt waarschijnlijk een kans voor de sprinters. In de rit van 183 kilometer gaat het vanuit Gap veelal bergaf en dan door de Rhônevallei naar Privas in de Ardèche. De renners moeten over twee klimmetjes van de vierde categorie, maar moeten ook rekening houden met verraderlijke wind.

De aankomst in Privas loopt licht omhoog en is voor sprinters of klassiekerspecialisten met macht in de benen. Zo won Alejandro Valverde er in 2008 een etappe in het Critérium du Dauphiné. Marianne Vos won er vorig jaar nog een sprint in de Ronde van de Ardèche.

De etappe start om 13.20 uur met de Fransman Julian Alaphilippe in de gele trui. De aankomst in Privas wordt verwacht tussen 17.18 uur en 17.41 uur.