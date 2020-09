Pijnlijke nederlaag Van Gerwen in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft in de Premier League een pijnlijke nederlaag geleden. De nummer 1 van de wereld was in Milton Keynes kansloos tegen Peter Wright, de regerend wereldkampioen. Het werd in Milton Keynes 8-1.

Van Gerwen had helemaal niets in te brengen tegen de Australische nummer 2 van de wereld. Hij keek snel tegen een 5-0- achterstand aan en na het redden van de eer verloor Van Gerwen opnieuw drie legs. Wright maakte het af met een finish van 100 door triple-20 en tops, dubbel-20, te gooien.

Voor Van Gerwen is het al de zesde nederlaag in de Premier League. Hij dreigt daardoor de play-offs te gaan missen. Voor Van Gerwen zijn er nog drie wedstrijden te spelen. Alle speelrondes die nog te gaan zijn, worden ook in Milton Keynes afgewerkt.

Van Gerwen heeft een goede staat van dienst in de Premier League. Hij won de competitie voor de beste darters al vijf keer, vaker dan wie dan ook.