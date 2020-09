Poels kan bergop voorlopig niet meer dan ‘mee peddelen’ in Tour

Wout Poels liep bij een valpartij in de openingsrit van de Tour de France een scheurtje op in zijn rib en twee blauwe plekken op zijn longen. Sindsdien vecht de renner van Bahrain-McLaren tegen de pijn en heeft hij moeite met ademen als het bergop gaat. “Ik moet positief blijven en hopen dat het wel zal verbeteren”, zei Poels voor de start van de vijfde etappe in Gap.

Poels kon dinsdag in de bergrit naar Orcières-Merlette al snel het tempo van de favorieten niet volgen en koos voor een plaats in de ‘bus’, de plek waar de mindere klimmers samenwerken om op tijd binnen te komen . “Tja, wat kan ik zeggen. Mijn longen zijn niet helemaal lekker. Ik kreeg last van kortademigheid toen het ‘volle bak’ ging bergop en dan begint het ook aan mijn rib achter mijn rug te steken. Dus ja, dat is niet optimaal, maar ik heb al erger meegemaakt in mijn carrière.”

Aan opgeven denkt de Limburger niet. “Nee, hopelijk gaat het elke dag wat beter. De Tour duurt nog lang en in de bus kan ik het tempo wel gemakkelijk volgen. Alleen als ik maximaal ga, krijg ik het lastig. Het is nu zaak om me goed te laten verzorgen en het van dag tot dag te bekijken.”

“Ik moet positief blijven”, hield Poels zichzelf voor. “Zolang ze niet vol gas gaan bergop, kan ik mee peddelen. Alleen ging het dinsdag wel heel snel. Dat is vervelend ja, maar ik denk wel dat ik de eerste rustdag moet kunnen halen. Het is vervelend om zo te fietsen, maar als het elke dag wat beter gaat, dan komt het wel goed.”