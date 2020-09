Tennisser Griekspoor verslaat Haase opnieuw

Tennisser Tallon Griekspoor heeft voor de tweede keer binnen nog geen week Robin Haase geklopt. De 24-jarige Nederlander zegevierde op gravel in de eerste ronde van het challengertoernooi in Ostrava in drie sets: 4-6 6-4 7-6 (3).

Afgelopen vrijdag ging Haase (33) tegen Griekspoor in de kwartfinales van het challengertoernooi in Praag ook al onderuit. Toen was het verschil in de stand duidelijk groter: 6-3 6-2. Griekspoor verloor nadien in de finale van de Rus Aslan Karatsjev.

Griekspoor is sinds afgelopen maandag de best geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst. Hij klom naar de 150e positie. Haase, die vijf jaar lang de hoogste geklasseerde Nederlander was in het mondiale klassement, is nu de nummer 164.

Griekspoor speelt in de tweede ronde tegen de Canadees Steven Diez, die op de 171e positie staat op de wereldranglijst. Botic van de Zandschulp plaatste zich eveneens voor de tweede ronde van het evenement in Ostrava.