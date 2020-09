Tennisser Koolhof naar tweede ronde dubbelspel US Open

Dubbelspecialist Wesley Koolhof heeft zich op de US Open verzekerd van een plek in de tweede ronde. De nummer 16 van de wereld was samen met zijn Kroatische partner Nikola Mektic in drie sets te sterk voor de Serviër Nikola Cacic en Divij Sharan uit India: 6-4 3-6 6-3.

Koolhof en Mektic zijn in New York als achtste geplaatst. Er zijn in verband met het coronavirus slechts 32 koppels toegelaten, de helft van wat gangbaar is.

Vorig jaar haalde Koolhof de derde ronde op de US Open. Hij speelde toen aan de zijde van Robin Haase, die dit jaar afwezig is.