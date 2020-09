Tennisser Medvedev vlot langs Delbonis op US Open

Tennisser Daniil Medvedev heeft op overtuigende wijze de tweede ronde bereikt van de US Open in New York. De als derde geplaatste Rus versloeg de Argentijn Federico Delbonis na 1 uur en 46 minuten in drie sets: 6-1 6-2 6-4. Hij komt in de tweede ronde uit tegen de Australiër Christopher O’Connell, die de Serviër Laslo Djere uitschakelde: 4-6 6-4 7-6 (2) 6-4.

De 24-jarige Medvedev haalde vorig jaar de finale op Flushing Meadows. Daarin verloor hij van de Spanjaard Rafael Nadal, die tijdens deze editie achter gesloten deuren niet van de partij is.

“Dit was een goede start”, concludeerde Medvedev voldaan. “Ik speelde stabiel, dat is belangrijk. Ik deed geen domme dingen op de baan. Ik ben blij dat ik het in drie sets heb kunnen redden, vooral ook omdat het duel zo laat begon. Nu ben ik toch nog ruim voor middernacht klaar. Dat stemt me tevreden.”