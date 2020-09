Tourpeloton vertrokken richting Ardèche

De Tourrenners zijn tegen half twee vanuit Gap vertrokken voor de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk. Ze verlaten de Hautes-Alpes en zetten koers richting Ardèche waar de finish na 183 kilometer ligt in Privas. De Fransman Julian Alaphilippe draagt voor de derde dag de gele trui.

De streep voor de tussensprint is getrokken na 47 kilometer in L’Épine. Het gaat vrijwel de hele dag heuvelafwaarts met tussendoor twee hellinkjes van de vierde categorie. De verwachting is dat het weer een dag voor de sprinters gaat worden. In de slotkilometer gaat het weliswaar nog even lichtjes omhoog, de laatste 800 meter zijn vlak.

De vraag is dan wie de snelle Australiër Caleb Ewan gaat afhouden van zijn tweede ritzege. De finish wordt verwacht tegen half zes.