Van Aert bezorgt Jumbo-Visma tweede ritzege

Wout van Aert heeft woensdag de vijfde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een grotendeels vlakke rit van Gap naar Privas. De Belgische alleskunner van Jumbo-Visma versloeg in de massasprint de Nederlander Cees Bol van Team Sunweb. Jumbo-Visma had dinsdag met Primoz Roglic ook al een rit gewonnen. De Ier Sam Bennett finishte als derde.

De gele trui bleef in handen van de Fransman Julian Alaphilippe. Donderdag is het weer de beurt aan de klimmers met in de finale de lastige beklimming van de Col de la Lusette, waarna het nog verder omhooggaat naar het op 1560 meter gelegen Mont Aigoual.