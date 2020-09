Yates leider in Tour na tijdstraf geletruidrager Alaphilippe

Julian Alaphilippe is woensdag in de vijfde etappe van de Tour de France zijn gele leiderstrui kwijtgeraakt. De Franse renner van Deceuninck – Quick-Step had binnen de laatste 20 kilometer een bidon aangenomen van een verzorger. Dat is verboden. Alaphilippe kreeg een tijdstraf van 20 seconden en zakte daardoor naar de zestiende plaats in het algemeen klassement.

De nieuwe leider is de Brit Adam Yates van de ploeg Mitchelton-Scott. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic steeg naar de tweede plaats. Zijn ploeggenoot Tom Dumoulin is op de zesde plaats de hoogst geklasseerde Nederlander. De etappe werd gewonnen door de Belg Wout van Aert, eveneens renner van Jumbo-Visma.

“Niemand wil op deze manier de gele trui in bezit krijgen”, zei Yates, die uit de teambus moest worden gehaald om de trui in ontvangst te nemen. “We wilden net naar ons hotel vertrekken toen we een telefoontje kregen.”

Deceuninck – Quick-Step werd ook overvallen door het bericht. De Belgische ploeg had net op sociale media een foto gepost van de Fransman in het geel en zijn Ierse ploeggenoot Sam Bennett in de groene trui. De overtreding was niet alleen door de jury in koers maar ook door de tv-camera’s geregistreerd, protesteren was zinloos.

Alaphilippe wilde bij de Franse televisie, enigszins overvallen door het nieuws, niet te veel woorden vuil maken aan zijn blunder. “Het is een officiĆ«le beslissing, daar valt verder niets aan te doen”, zei de winnaar van de tweede etappe, een zege die hem zondag de gele trui had opgeleverd. “Als het zo is, geen probleem. Ik sta morgenvroeg op en dan praten we er niet meer over. Er komen weer andere kansen.”

Yates had zijn Franse concurrent inmiddels gesproken. “Het zal morgen een zware dag worden. Julian zal er alles aan doen om de trui weer terug te pakken, zoals ik er vol voor ga om ‘m te verdedigen.” De rit van donderdag eindigt in het op 1560 meter hoogte gelegen Mont Aigoual.