Atlete Hassan: dit keer ben ik beter voorbereid

Sifan Hassan kijkt met vertrouwen vooruit naar de Memorial Van Damme in Brussel van vrijdag. De Nederlandse doet daar een aanval op het werelduurrecord bij de vrouwen. De Keniaanse Brigid Kosgei wil dat record vrijdag ook bemachtigen.

“Ik heb dit jaar vijf maanden in Ethiopië doorgebracht, zonder mijn coach”, zei Hassan donderdag op een persconferentie. “Ik heb in maart vanwege het coronavirus een pauze genomen. Drie maanden lang waren we bang, we konden niet eens naar buiten. Het was erg moeilijk, ik heb helemaal niet getraind. Drie weken geleden in Monaco ging het nog niet goed. Deze keer ben ik beter voorbereid en in betere conditie. Ik denk dat het me lukt om een ​​betere tijd te lopen.”

Hassan gaf half augustus op in de 5000 meter bij de Diamond League in het Stade Louis II van Monaco. Dat was pas de tweede wedstrijd waar ze dit jaar aan meedeed.

Hassan is wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter en bezit het Europees record op de halve marathon met 1.05.15. Het werelduurrecord staat sinds 2008 op naam van de Ethiopische Dire Tune met 18,517 kilometer.