Darter Van Gerwen moet genoegen nemen met punt in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft in de Premier League genoegen moeten nemen met één punt tegen de Engelsman Glen Durrant. Tijdens de 14e speelronde van de Premier League leek de nummer 1 een belangrijke zege te boeken, maar Durrant kwam in Milton Keynes toch nog langszij: 7-7.

Van Gerwen zou zichzelf met een zege een uitstekende dienst hebben bewezen in de strijd om een plek in de play-offs. Hij staat nu in punten gelijk met de nummer 4 Nathan Aspinall. Er zijn nog twee speelrondes te gaan. De beste vier darters plaatsen zich voor de play-offs.

Van Gerwen leed woensdag een blamerende nederlaag tegen Peter Wright. Het werd 8-1.